Koumac. Une trentaine d’enfants, de 3 à 13 ans, ont fréquenté le centre de loisirs organisé par la Caisse des écoles durant la période des vacances scolaires et placé sous le thème « La danse dans tous ses styles ». Au programme : des danses mélanésiennes, polynésienne, wallisienne, country, kuduro, Zumba et hip-hop ainsi que des activités ludiques et manuelles, le tout agrémenté de sorties au camping de Bora-Bora (Poum).