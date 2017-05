Koumac. La cour de la petite école de la Felp de Punyi (Wanap) avait revêtu, samedi, des airs de fête. Et pour cause, l’Association des parents d’élèves y organisait sa traditionnelle kermesse annuelle. Les bénéfices récoltés lors de cette journée serviront à financer les frais de fonctionnement de l’école, les projets pédagogiques, ainsi que l’achat de matériel scolaire et de cadeaux de Noël.