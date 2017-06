Koumac. Ambiance festive, vendredi, à la tribu de Galagawi, à l’occasion de l’inauguration de la maison commune construite sur les terres des clans Goha et Tein Mala en partenariat avec l’Etat, la commune et la SLN. Au programme de la journée : accueil coutumier, chants, danses, discours officiels, plantation d’arbres et déjeuner.