Koumac. Plus d’une trentaine d’enfants, âgés de 3 à 16 ans, profitent à fond des animations proposées par le centre de loisirs de la Caisse des écoles sur le thème « La pirogue ». Au programme, diverses sorties - camp Biga, Voh, la plage des Flamboyants - et autres activités ludiques et manuelles.