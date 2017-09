Une meilleure santé en marche...

Kaala-Gomen. Trois cents personnes des communes de Touho, Ponérihouen, Koumac et Kaala-Gomen, étaient réunies, samedi, à la tribu de Païta pour participer au grand rassemblement des projets Team (Tous ensemble avec motivation), coorganisé par le comité provincial Nord sports et loisirs (CPNSL), la direction des affaires sanitaires et sociales et des problèmes de société (DASS PS) et la commune.