Le plateau sportif de Kaala-Gomen a été chaudement inauguré

Nord. Ils sont venus nombreux de Hienghène, de Koné, de Koumac et de Kaala-Gomen, pour participer à la journée organisée au centre sportif du village par le Comité d’animations sportives de Kaala-Gomen (CASKG). Objectifs : relancer la saison 2017 et inciter les jeunes à la pratique sportive. Une journée où la chaleur était au rendez-vous et qui a été clôturée par l’inauguration officielle du plateau sportif.