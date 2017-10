Kaala-Gomen. Une quarantaine de jeunes de Ouaco, du village et des tribus de Baoui, de Tégon et de Gamaï s’étaient donné rendez-vous, samedi, à la tribu de Baoui pour disputer le Tournoi convivial adulte organisé pour la première fois dans la commune par le Comité provincial Nord sports et loisirs (CPNSL), en partenariat avec la mairie. Les Avengers ont décroché la timbale devant Ouaco.