Kaala-Gomen. Les enfants et l’équipe pédagogique de l’école maternelle Léonie-Clavier ont organisé la Fête des parents, une occasion de rencontres et de partages qui a été marquée par un spectacle préparé par les petits avec la complicité de leurs enseignants. En prime, les parents ont eu droit à un cadeau et à un goûter pris en commun.