Kaala-Gomen. Trente-deux exposants venus du village, des tribus de la plaine et de la Chaîne, notamment de Ouémou et de Ouéholle, ont proposé au public leurs produits et leurs savoir-faire à l’occasion du troisième grand marché, organisé samedi, à l’Espace Jana par l’Association du marché communal de Kaala-Gomen, en partenariat avec la mairie.