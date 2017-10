La transmission de la danse traditionnelle au cœur du Cianaton

Ouégoa. La sixième édition du festival Cianaton, qui s’est déroulée samedi à la tribu de Bondé, a réuni des troupes de danse traditionnelle des provinces Nord et Sud, ainsi qu'une invitée du Vanuatu. Tandis que ces dernières devaient danser une fois la nuit tombée, des animations ont rythmé la journée de festivités. Les centres culturels provinciaux Pomémie, à Koné, et Goa Ma Bwarhat, à Hienghène, ont choisi le thème « Transmission et jeunesse » pour cette édition innovante.