Kaala-Gomen. Deux cent vingt enfants et ados des communes de Pouébo, Bélep, Poum et Kaala-Gomen étaient réunis, samedi, sur le stade municipal du village pour disputer les finales du district Nord des jeux intercommunaux (JIC). Les organisateurs n’ont pu que regretter l’absence des communes de Ouégoa et Koumac.