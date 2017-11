Poindimié. Du soleil et ce qu’il faut de vent, la 8e édition de « La Mer pour tous, Nâ wië kâ jè diri », organisée par l’association Odyssée et ses partenaires, a une nouvelle fois connu un vif succès samedi à la darse de Tibarama.Plus de trois cents personnes de tout âge ont bénéficié gratuitement des activités nautiques et de la randonnée palmée à l’îlot Tibarama avec Aqualagoon.