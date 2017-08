VKP. Une trentaine d’équipes venues de Voh, de Koné et de Pouembout avaient à se départager, samedi sur le plateau sportif de cette dernière commune, en vue de gagner leur place pour la finale de la zone Ouest du 21 octobre, à Poum. La journée, organisée par le Comité provincial Nord sports et loisirs et le service animation de Pouembout s’est déroulée au rythme entraînant des matches et des ateliers.