La musique dans le grand bain...

Pouembout. Cadre original pour la fête de la Musique, en ce 21 juin : le centre aquatique provincial a reçu des musiciens et des danseurs de la commune, et plus largement de VKP, au bord de ses bassins. Tandis que l’équipe de Ronan Lhenry, responsable du centre, s’est chargée de l’accueil et de la surveillance, l’Association de formation des musiciens intervenants et l’antenne du Conservatoire se sont occupés de la programmation.