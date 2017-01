Les pirates à l’assaut de Pindaï...

Pouembout. Environ 45 enfants de toute la région rejoignent chaque jour un centre de loisirs organisé par l’Association omnisports de Népoui (AON) à la base nautique de Pindaï. Les encadrants offrent aux jeunes vacanciers des activités physiques, manuelles et pédagogiques, qui favorisent l’autonomie et l’entraide. Ils leur apprennent aussi à mieux connaître le monde de la mer et des pirates, la thématique du centre depuis le 9 janvier et jusqu’au 3 février.