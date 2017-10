Les sportifs du Nord à la loyale au stade municipal

Poum. Trois cent soixante et un enfants et ados de Pouébo, Bélep, Kaala-Gomen, Voh, Koné, Pouembout et Poum se sont donné rendez-vous mercredi, à l’occasion de la finale de la zone Ouest des Jeux intercommunaux (Jic), organisée au stade municipal par le Comité provincial Nord sports et loisirs (CPNSL) en partenariat avec la mairie et les communes participantes. Rendez-vous est donné le 18 novembre à Touho pour la grande finale provinciale des Jic.