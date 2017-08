Le partage autour du taro et du manioc

Touho. L’édition 2017 de la fête du taro et du manioc, organisée par le service animation de la mairie en partenariat avec l’association Pour l’initiative et l’animation de Touho, a tenu ses promesses samedi et dimanche sur le site de Vieux Touho, malgré un nombre de stands et de visiteurs en baisse par rapport à l’édition précédente.Hier midi, un repas commun, symbole de partage, a été servi à toutes les personnes présentes, marquant ainsi la fin de la fête, même si la musique a continué à résonner jusqu’à 17 h 30.