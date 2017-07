La Fête du numérique en met virtuellement plein la vue

centre-ville. Promouvoir les usages du numérique à travers des activités ludiques, tel était l’objectif de la Fête du numérique, version 2.0 de l’ancienne Fête de l’Internet, qui s’est tenue hier place de la Marne. Organisée par la ville et divers partenaires, institutionnels et privés, elle a attiré un public jeune et nombreux. L’atelier de fabrication de casques de réalité virtuelle, notamment, s’est taillé un franc succès.