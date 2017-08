Les petits plats dans les grands pour Monaco Brass

Musique. 17 musiciens, un répertoire mêlant classique, jazz et musiques de films, un spectacle écrit et arrangé sur mesure… En accueillant la semaine prochaine Monaco Brass, issu de l’orchestre philharmonique de Monte-Carlo, le Conservatoire fait preuve d’ambition. L’équipe en est au réglage des derniers détails logistiques, mais c’est un travail de plus de deux ans que les trois concerts viendront couronner.