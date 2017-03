Muzikmix sublime les voix du Pacifique

CULTURE. Le centre Tjibaou accueillait jeudi soir l’enregistrement de l’émission Muzikmix. Pour l’occasion, un dispositif technique exceptionnel avait été installé dans la salle Sisia, où le public a pu apprécier la prestation de l’étoile montante Julia Paul. A ses côtés, Stan and the Earth force, Dick et Hnatr ou encore Pascal Allaigre. L’émission sera diffusée sur Canal + pour la Fête de la musique.