Des graines de talent sur l’eaucomme sur scène

Loisirs. Pour la 10e édition de l’événement, les compétiteurs ont été à la hauteur. La finale des Trophées des jeunes marins et artistes a eu lieu, samedi, à Nouméa.Elle a vu la victoire de collégiens et lycéens des trois provinces, qui ont su allier compétition et rencontres chaleureuses. Et le talent était partout. Aussi bien sur l’eau, dans la petite rade, qu’à terre.