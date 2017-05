Famille Péré, la réussite au-delà des drames

Pierre Péré est transporté à la Nouvelle pour vols qualifiés. Son épouse Jeanne, fille d’artistes ambulants, est condamnée avec lui pour complicité et parvient à le rejoindre avec leurs enfants. Le destin n’a pas été très clément avec le forçat. Entre Bourail et la côte Est, la famille travaille dur et s’agrandit mais Pierre perd ses deux fils et sa femme. Rosemonde Jarossay et Alain Tournier retracent la vie de leur trisaïeul.