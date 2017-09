Fête de la citoyenneté à Maré, pour construire une identité commune

société. Pour l’édition 2017, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a choisi Maré et plus particulièrement sa plus petite tribu, Cuaden, pour fêter la citoyenneté.« A quoi sert de gagner le pays si on perd notre culture », a dit le porte-parole des délégations invitées. Plus de 250 personnes sont ainsi venues partager avec les Si Nengone leur art et leur savoir-faire pour contribuerà la construction d’une identité commune mais plurielle.