Houaïlou, une histoire à partager...

Chaque samedi, retrouvez notre tour d’horizon des communes du Caillou. Après Boulouparis la semaine dernière, direction Houaïlou, dont la richesse du patrimoine et des paysages est trop souvent laissée de côté. Lieu de passage depuis toujours, centre éducatif et économique pendant longtemps, la commune souffre de n’être aujourd’hui associée qu’à la délinquance ou aux catastrophes climatiques. Mais avant de travailler sur son image, et pourquoi pas au développement touristique, Houaïlou fournit un réel effort pour rattraper son retard en matière d’infrastructures.