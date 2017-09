Maré, l’île qui marche et fait parler d'elle

Chaque samedi, retrouvez notre tour d’horizon des communes du Caillou. Après Pouembout la semaine dernière, direction Maré, l’île Loyauté la plus australe. Elle est la deuxième en termes de superficie et de population, réputée la plus sauvage et la plus authentique. Un petit bout de terre riche d’une végétation dense, de falaises escarpées, de petites criques à couper le souffle, de longues plages de sable blanc et d’une multitude de trésors cachés. Elle fait la fierté des Si Nengone, dont la réputation d’hospitalité n’est plus à faire. Ce week-end, ils ont une nouvelle opportunité de mettre en valeur leur identité particulière en accueillant la Foire des îles.