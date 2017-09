Rencontre. Jessie et Gadre Yeiwene viennent de fêter leurs 40 ans de mariage. Tous deux originaires de Maré, ils y ont été enseignants du premier degré et y vivent une retraite bien méritée depuis sept ans. A la tête d’une famille de quatre enfants et six petits-enfants qui vivent sur la Grande Terre, le couple reste très attaché à son île.