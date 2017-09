Koumac, carrefour de l’Extrême Nord

Chaque samedi, retrouvez notre tour d’horizon des communes du Caillou. Après un détour par Maré, samedi dernier, direction Koumac. Plaque tournante du nord de la Grande Terre, la commune, au riche passé, est néanmoins moderne et aérée. Connue pour l’accueil chaleureux et la mentalité de ses habitants, elle célèbre ce week-end le 25e anniversaire de la Foire agricole et artisanale de Koumac et du Nord. Un événement incontournable de la région, voire du territoire.