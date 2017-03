L’immense descendance d’Alcide Robelin, du Jura à la Pouéo

Alcide est un jeune père de famille jurassien lorsqu’en 1869, il commet l’irréparable. Son épouse Clarisse le rejoint sur sa terre d’exil et ensemble ils recommencent une vie, agrandissent la famille et s’enracinent à Bourail. Cinq de leurs enfants leur donneront une incroyable descendance. Monique Roy arrière-arrière-petite-fille du forçat, et Yvon Schall, son cousin, ouvrent leur album de famille, nombreuse.