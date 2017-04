La famille Banuelos, au cœur un destin ancré à La Foa

Balbino Banuelos et son fils Pedro ont été condamnés ensemble aux travaux forcés. Père et fils sont envoyés à La Nouvelle. Concessionnaires, ils reprennent leur métier de cordonnier, puis Pedro fonde une famille. Parmi ses fils, les Calédoniens se souviennent de Joseph Banuelos, illustre hôtelier et maire de La Foa. Juanita Conzatti est la petite-fille de Jean-Albert, le deuxième enfant de Pedro, qui fut maréchal-ferrant à son retour de la Grande Guerre.