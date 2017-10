Prévention. Alors qu’en Calédonie, 60 % des 6-9 ans ont au moins une carie non soignée, il est important d’apprendre les bons gestes dès le plus jeune âge. Les conseils de l’Agence sanitaire et sociale. Jusqu’à 2 ans, il est encore trop tôt pour utiliser un dentifrice, l'enfant ne sait pas se rincer la bouche. Il avale le dentifrice.