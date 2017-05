Les couleurs du Caillou dans l’objectif

Société. De tous âges, de toutes les communautés, 225 Calédoniens ont participé à la 2e édition du concours photo Couleurs calédoniennes du Congrès. Objectif : permettre à tous les Calédoniens du pays, via une technique accessible à tous, « d’exprimer la diversité du pays et de mettre en lumière ses trésors. » Sur les 16 photos retenues par le jury, trois s’offrent le podium et les premiers prix.