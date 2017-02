Marc Boucher

Marc Thomas Boucher est condamné à six ans de travaux forcés et à cinq ans de surveillance. A l’issue de sa peine, après une période de résidence obligatoire de six ans, la loi lui aurait permis de revenir en Métropole, mais il choisit de s’établir à Farino et fonde avec Ida Vincent une famille très nombreuse. Marguerite Boyer, avant-dernière de la fratrie, se souvient de ses années en Brousse. Une jeunesse heureuse, bien que rude.