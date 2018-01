« Nous devons impérativement calédoniser la justice »

La démarche est franche, l’air avenant. Alexis Bouroz n’est pas le genre de procureur de la République à vous prendre de haut. Il semble connaître les limites de la justice, mais son humilité n’entache en rien sa volonté d’agir et de les faire reculer. En poste depuis un peu plus de deux ans, il jette un regard sans concession sur une société calédonienne qu’il a visiblement passé du temps à scruter, sans s’arrêter aux seules perversions, sans se limiter à la vision que pourraient lui en donner les dossiers qui arrivent sur son bureau. Il paraît avoir conscience mieux que quiconque, de l’importance du moment qui l’a vu arriver sur le Caillou. De cette période où les clichés sont presque aussi dangereux que les faits. Alexis Bouroz a réellement envie que justice se fasse. Mais il donne l’impression d’avoir au moins autant envie de ne pas la voir s’enfermer et faire fi du monde qui l’entoure.