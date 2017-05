Bianca Hénin-Patrick Louis : diamétralement opposés

Politique. D’un côté, le feu. De l’autre, l’eau. Etonnant de constater comme le tempérament de chaque candidat qualifié pour le second tour de la présidentielle transparaît chez son représentant calédonien. D’un côté, le dirigisme. De l’autre, la recherche de la concertation. Deux conceptions du pouvoir que tout oppose. Que tout sépare. Bianca Hénin, porte-parole de Marine Le Pen, et Patrick Louis, ambassadeur d’Emmanuel Macron, ont accepté de les confronter lors d’un débat pour cet entre-deux tours. En abordant six thèmes essentiels de cette campagne. Et au bout d’une heure et demie d’échanges, les deux protagonistes n’étaient d’accord à peu près sur rien. Sauf sur une chose : la nécessité d’user de son droit de vote dimanche !