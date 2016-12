Politique. La réforme de l’impôt entrera bien en vigueur dès 2017 et concernera les revenus 2016. La seconde lecture demandée par Les Républicains et les élus UCF n’a finalement porté que sur cinq amendements, tous rejetés par Calédonie ensemble, l’UC-FLNKS et Nationalistes, et l’UNI.