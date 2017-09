Pouembout, une graine de ville...

Chaque samedi, retrouvez notre tour d’horizon des communes de Nouvelle-Calédonie. Après Houaïlou la semaine dernière, direction la côte Ouest et ses grands espaces avec Pouembout. Riche d’un tissu associatif dense et de nombreuses activités sportives, la commune où a grandi Miss Nouvelle-Calédonie 2017 était désignée autrefois comme « le grenier » de la Calédonie. Aujourd’hui, accolée à Koné, elle est à la fois « en plein développement » et rurale. Un patrimoine et un savoir-faire mis en valeur ce samedi, à l’occasion de la fête agricole, ou en octobre, lors du salon de l’horticulture.