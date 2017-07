CRE et Ircafex en assemblée à Paris

Social. Bénéficier d’une retraite complémentaire « à la française », tel est l’enjeu de bon nombre de salariés expatriés et d’outre-mer. C’est pour répondre à ces besoins qu’ont été créées les institutions que sont la CRE (Caisse de retraite des expatriés) et l’Ircafex (Institution de retraite des cadres et assimilés pour la France et l’extérieur) du groupe Humanis. Les expatriés et les Ultramarins peuvent ainsi cotiser à l’Ircafex (Agirc pour les cadres) et à la CRE (Arrco pour les non-cadres).