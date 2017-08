Bourail, une commune à la croisée des chemins

Chaque samedi, retrouvez notre tour d’horizon des communes du Caillou. Aujourd’hui, direction Bourail, où se déroule jusqu’à lundi la 40e Foire agricole et artisanale, devenue l’emblème d’une commune à la forte identité rurale et broussarde. Grâce à sa situation centrale et à ses atouts exceptionnels, Bourail est également l’un des hauts lieux du tourisme en Calédonie.