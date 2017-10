Julie Lièvre et Kevin Aubry sont Miss et Mister jeunesse

Société. Près de 300 personnes ont répondu présent à cette deuxième édition de l’élection Miss et Mister jeunesse. Dynamisme, loyauté, respect et solidarité : outre l’élégance et la beauté, le titre fait la part belle à un certain nombre de valeurs, sans critères de taille ni de poids. Kevin Aubry et Julie Lièvre ont sû faire valoir toutes ces qualités et convaincre le jury.