Les gourmands au rendez-vous dès le début du salon de la gastronomie

Société.Plus de soixante professionnels étaient présents, dès hier, à la Maison des artisans de Nouville pour présenter leurs spécialités aux visiteurs du 23è Salon gastronomie et art de la table.Impossible de ne pas goûteraux foies gras, pâtisseries, condiments, plats préparés et autres spiritueux…Gourmands et gourmets ont jusqu’à dimanche soir pour succomber à la tentation.