Sur le lagon, tout le monde doit prendre ses précautions

Mer. C’est une tradition : chaque année, la direction des Affaires maritimes met en place une campagne d’information relative à la sécurité des loisirs nautiques. Hier, avait donc lieu une journée de sensibilisation afin d’informer les plaisanciers sur les règles de sécurité à observer et les conseils de prudence à adopter.Une opération menée par le gouvernement, la gendarmerie nationale et maritime,et les sauveteurs en mer de la SNSM « des provinces Sud et des îles Loyauté ».