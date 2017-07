Demain, les participants du raid multisports (course à pied, VTT et kayak) s’élanceront de Gélima avant de dévaler à vélo les pentes de la presqu’île de Bogota. L’occasion de partir à la découverte de ce lieu chargé de légendes et de mystères, comme celui des nombreux monticules de pierres aux origines encore méconnues.