Voh, la commune du cœur

Chaque samedi, retrouvez notre tour d’horizon des communes de Nouvelle-Calédonie. Elle est certainement la plus célèbre au monde grâce à la photographie de Yann Arthus-Bertrand (qui date de 1990), immortalisant cette curiosité naturelle de sa mangrove : le Cœur de Voh. Mais Vook, son nom en langue, cache de nombreux autres patrimoines naturels, historiques et immatériels, et s’ouvre de plus en plus au tourisme. Rurale, c’est aussi la commune à vocation industrielle de la zone VKP, avec l’implantation de l’usine du Nord à Vavouto.