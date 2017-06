48 heures d’épreuves en images...

omnisports. Avant de retrouver demain les resultats complets du week-end, avec notamment le raid de Canala où Damien Boutellier et Axelle Nardoux se sont montrés les plus forts, ou de découvrir le nouveau classement mondial de Maxime Chazal après son superbe parcours au Challenger de Lyon (éliminé en quart de finale), voici une sélection de photos des événements qui ont marqué l’actualité sportive du week-end sur le Caillou et même au-delà.