champions de demain. Pas de footballeurs samedi dernier à Magenta. La célèbre enceinte accueillait en effet le championnat territorial d’athlétisme catégories poussins, benjamins et minimes. 80 enfants âgés de 9 à 14 ans, représentant six clubs du Caillou, ont participé aux épreuves de saut, de course et de lancer. Retour en images sur l’événement.