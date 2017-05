Athlétisme. Les premiers Championnats de Calédonie pour les catégories benjamins (11-13 ans) et minimes (13-15 ans) en épreuves multiples (triathlon) se sont déroulés ce week-end au stade Yoshida. Quarante-cinq jeunes athlètes, venus du Nord et du Sud se sont affrontés lors d’épreuves de courses, de lancers et de sauts pour accéder aux précieux titres.