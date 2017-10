Karaté. Plus de 120 jeunes combattants, des catégories poussins à minimes, venant de dix clubs de la Grande Terre et de Lifou, ont montré leur savoir-faire, samedi, sur les tatamis de la salle omnisports de La Foa. A voir la technique de certains et de certaines, on peut se dire que l’avenir du karaté sur le territoire est assuré.