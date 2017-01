Alexandre Lacazette coule Marseille, Antoine Griezmann sauve l’Atletico

Football. On jouait un peu partout, hier. En Europe, avec notamment les victoires de Lyon en France, de la Juventus Turin en Italie, de l’Atletico Madrid en Espagne et de Chelsea en Angleterre. En Afrique, également, avec la qualification du Burkina Faso et du Cameroun pour les quarts de finale de la CAN. Le Gabon, pays hôte, a lui été éliminé malgré la présence à la pointe de son attaque du joueur de Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang.