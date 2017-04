L’Europe du ballon rond prise dans une avalanche de buts

football. Des scores fleuves (28 buts en six matchs), des surprises, du suspense. De la Coupe de France qui a vu Paris humilier une équipe bis de Monaco, au championnat d’Espagne où le Barça et le Real sont au coude-à-coude, en passant par l’élimination du Bayern en Coupe d’Allemagne et la Premier League qui n’est pas encore jouée, retour en images sur une soirée très animée sur le Vieux continent.