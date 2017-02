Les seizièmes de finale de la Coupe de France en images

Football. Hier avaient lieu les derniers matchs des 16es de finale de la Coupe de France. Si, sans grande surprise, le Paris Saint-Germain s’est facilement qualifié pour les 8es, d’autres clubs de ligue 1 ont eu plus de mal, à l’instar de Monaco ou encore Guingamp. Nancy et Saint-Etienne se sont, quant à eux, fait balayer par des équipes plus petites. Morceaux choisis.